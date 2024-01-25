Недовольный результатом работы русский клиент сбрил челку парикмахеру

В Таиланде русский мужчина сбрил челку парикмахеру в отместку за плохую работу

В Таиланде русский мужчина сбрил челку сотруднику барбершопа за плохо выполненную работу. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Клиент попросил парикмахера не трогать его челку, однако тот не понял его указаний и остриг ее. Когда мужчина увидел результат, то пришел в ярость и начал оскорблять мастера, чередуя ругательства на русском и английском языках.

Затем недовольный клиент взял в руки машинку для стрижки и в отместку сбрил челку парикмахеру, после чего покинул барбершоп. Теперь мастер хочет найти мужчину и привлечь его к ответственности. Он обратился в полицию и написал на него заявление.

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