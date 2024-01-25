Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
15:36, 25 января 2024Из жизни

Проданная мужем женщина сумела сбежать после 24 лет рабства

В Индии женщина, в 2000 году проданная в рабство, сбежала вместе с сыном

Фото: Carolina / Unsplash

В Индии женщина из города Муршидабад, проданная в рабство 24 года назад, сумела сбежать и вернуться на родину вместе с сыном. Об этом сообщает News9Live.

В 2000 году муж продал женщину по имени Аклема и ее сына Джахангира, которому тогда было два года. Для этого он накачал ее наркотиками и отвез в Кашмир, где ее купил владелец фруктового сада. Женщине приходилось без выходных и оплаты работать горничной у него дома. Когда ее труд стал не нужен, ее передали его соседу.

Аклема и Джаганхир несколько раз пытались бежать, но удачной оказалась лишь попытка, предпринятая в середине января. Чтобы добраться до родного Муршидабада в штате Западная Бенгалия, им пришлось сменить пять поездов за пять дней.

Материалы по теме:
«Ты знаешь, кто ты? Ты — принцесса» Как приемная дочь разгадала семейную тайну и решила изменить жизнь целого континента
«Ты знаешь, кто ты? Ты — принцесса»Как приемная дочь разгадала семейную тайну и решила изменить жизнь целого континента
16 августа 2022
«Я готов был отдать все деньги» В Китае ежегодно похищают тысячи детей. Кому их продают и сколько на этом зарабатывают?
«Я готов был отдать все деньги»В Китае ежегодно похищают тысячи детей. Кому их продают и сколько на этом зарабатывают?
17 ноября 2020

26-летний Джахангир рассказал, что отец решил продать его с матерью в рабство, после того как полюбил другую женщину. Молодой человек подал официальное заявление против отца в полицию. Тот пустился в бега, задержать его пока не удалось.

Ранее сообщалось, что в Индии жительница штата Бихар решила избавиться от детей ради жизни с новым возлюбленным. Она продала девочку некоему бизнесмену, а сына бросила в общежитии школы.

Что думаешь? Оцени!
      Никита Савин
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Дарью Трепову приговорили к 27 годам колонии по делу о теракте

      Клава Кока похвасталась новым автомобилем за 20 миллионов рублей

      Пресс-секретарь ОБСЕ выразил соболезнования в связи с крушением Ил-76

      Распространенный миф о куриных яйцах опровергли

      Стало известно о немецком оборонном плане сдерживания России

      В России раскрыли число ввезенных из Турции яиц

      Генерал ВСУ сообщил об активном наступлении ВС России на купянском направлении

      Проданная мужем женщина сумела сбежать после 24 лет рабства

      Россия закроет один пункт пропуска на границе с Эстонией

      В Польше заявили о необходимости «исправить балаган» во власти

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше