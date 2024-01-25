Проданная мужем женщина сумела сбежать после 24 лет рабства

В Индии женщина, в 2000 году проданная в рабство, сбежала вместе с сыном

В Индии женщина из города Муршидабад, проданная в рабство 24 года назад, сумела сбежать и вернуться на родину вместе с сыном. Об этом сообщает News9Live.

В 2000 году муж продал женщину по имени Аклема и ее сына Джахангира, которому тогда было два года. Для этого он накачал ее наркотиками и отвез в Кашмир, где ее купил владелец фруктового сада. Женщине приходилось без выходных и оплаты работать горничной у него дома. Когда ее труд стал не нужен, ее передали его соседу.

Аклема и Джаганхир несколько раз пытались бежать, но удачной оказалась лишь попытка, предпринятая в середине января. Чтобы добраться до родного Муршидабада в штате Западная Бенгалия, им пришлось сменить пять поездов за пять дней.

26-летний Джахангир рассказал, что отец решил продать его с матерью в рабство, после того как полюбил другую женщину. Молодой человек подал официальное заявление против отца в полицию. Тот пустился в бега, задержать его пока не удалось.

Ранее сообщалось, что в Индии жительница штата Бихар решила избавиться от детей ради жизни с новым возлюбленным. Она продала девочку некоему бизнесмену, а сына бросила в общежитии школы.