Пользователь за год отправил 5 миллионов подарков в «Одноклассниках»

Пользователь соцсети «Одноклассники» за год отправил 5 миллионов подарков

Социальная сети «Одноклассники» подвела итоги активности пользователей в 2023 году. За 12 месяцев пользователи создали 425 миллионов новых дружб, поставили более 17 миллиардов реакций, опубликовали 1,8 миллиарда комментариев и сделали 983 миллиона репостов, рассказали «Ленте.ру» в пресс-службе компании.

Самой популярной по количеству опубликованных материалов темой в сервисе «Увлечения» был определен Новый год. На втором месте по востребованности среди пользователей оказалось рукоделие, на третьем — кулинария, на четвертой — отдых и туризм, а замкнули список красота и здоровье.

Кроме того, в 2023 году пользователи начали активнее поздравлять друг друга с праздниками, отправив друг другу около 35 миллиардов виртуальных подарков (на 37 процентов больше, чем в 2022 году). Лидером по количеству отправленных подарков среди российских регионов стала Москва, а самым щедрым на виртуальные поздравления в «Одноклассниках» оказался человек, отправивший 5 миллионов подарков.

Наибольшее количество виртуальных поздравлений было сделано в популярные праздники: 8 Марта (666 миллионов подарков), Новый год (631 миллион), Пасха (630 миллионов), 9 Мая (560 миллионов) и Рождество (506 миллионов).

Ранее «Одноклассники» объявили о масштабном обновлении — соцсеть расширила настройки профиля пользователя и делает больший акцент на приватности действий на странице.