Появились подробности состояния упавшего c десятого этажа бойца MMA
Представители бойца смешанного стиля (ММА) Магомеда Зайналова по прозвищу Веном рассказали, что он находится в сознании. Подробности о состоянии сообщает ТАСС.
По информации источника, 24-летний спортсмен пока не может разговаривать. В команде уточнили, что в момент происшествия Зайналов был трезв.
О падении Зайналова стало известно ранее 24 января. Он упал на автомобиль с высоты десятого этажа, был госпитализирован и находится в реанимации. Отмечалось, что боец выпал, пытаясь спасти кота.
В последнем поединке Зайналов досрочно уступил Захару Амои по прозвищу Езид. Бой проходил в кулачной лиге Hardcore FC. 2 февраля спортсмен должен был провести поединок против Эдуарда Кузьминова.
Всего Зайналов провел 15 поединков по правилам MMA. На его счету четыре победы, десять поражений и одна ничья.