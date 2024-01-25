Появились подробности состояния упавшего c десятого этажа бойца MMA

Боец MMA Магомед Зайналов не может разговаривать после падения c десятого этажа

Представители бойца смешанного стиля (ММА) Магомеда Зайналова по прозвищу Веном рассказали, что он находится в сознании. Подробности о состоянии сообщает ТАСС.

По информации источника, 24-летний спортсмен пока не может разговаривать. В команде уточнили, что в момент происшествия Зайналов был трезв.

О падении Зайналова стало известно ранее 24 января. Он упал на автомобиль с высоты десятого этажа, был госпитализирован и находится в реанимации. Отмечалось, что боец выпал, пытаясь спасти кота.

В последнем поединке Зайналов досрочно уступил Захару Амои по прозвищу Езид. Бой проходил в кулачной лиге Hardcore FC. 2 февраля спортсмен должен был провести поединок против Эдуарда Кузьминова.

Всего Зайналов провел 15 поединков по правилам MMA. На его счету четыре победы, десять поражений и одна ничья.