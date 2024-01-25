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16:58, 25 января 2024Бывший СССР

Путин назвал невежеством уничтожение памятников в других странах

Путин назвал невежеством уничтожение памятников в других странах

Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Уничтожение памятников в других странах является невежеством с плохими последствиями. Об этом заявил президент России Владимир Путин, пишет ТАСС.

«[Наши соседи] уничтожают памятники героям Великой Отечественной войны, да и просто российские, советские памятники, памятники [Александру] Пушкину уже начали сносить и так далее. Это, конечно, потрясающее невежество и непонимание того, где они живут, что делают и что за этим последует», — сказал глава государства.

Ранее правительство Украины исключило из реестра культурного наследия множество памятников, связанных с Россией. В стране разрешили демонтаж памятников генералу Николаю Ватутину в Киеве, Александру Суворову в Измаиле, адмиралу Федору Ушакову в Херсоне и многих других. Как сообщалось, также могут убрать монументы Пушкину в Киеве, Житомире, Одессе и Харькове.

В декабре официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что снос советских памятников за пределами России говорит о стремлении Запада укрепить русофобский фронт. По ее словам, ведущаяся в странах Балтии, Польше и на Украине война с советскими мемориальными воинскими захоронениями и памятниками проводится, нарушая все двусторонние соглашения в этой сфере.

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      Кристина Есикова
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