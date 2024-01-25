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11:34, 25 января 2024Экономика

Раскрыты сроки перехода госкомпаний на российское ПО

Госкомпании должны будут полностью перейти на российское ПО до 2026 года

Фото: Kaitlyn Baker / Unsplash

Госкомпании должны будут перейти на российские операционные системы, офисные пакеты, антивирусные программы и системы виртуализации с 1 января 2025 года. О сроках перехода госкомпаний на отечественное программное обеспечение (ПО) сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на методические рекомендации Минцифры.

При этом внедрить в работу российские системы управления базами данных (СУБД) отечественные госкомпании должны будут к 1 января 2026 года, уточнили в ведомстве. Таким образом, полноценный переход на российское ПО должен будет осуществиться в ближайшие несколько лет.

Как пояснили источники газеты, эти методические рекомендации в Минцифры подготовили на основании июньского указа президента России Владимира Путина, который тогда поручил подготовить переход компаний с госучастием на отечественное ПО разных классов.

В то же время представитель ведомства отметил, что сроки окончательного перехода госкомпаний на отечественное ПО во многом зависят от размера используемой цифровой инфраструктуры и объемов данных. По этой причине Минцифры установило разные сроки перехода для различных классов ПО.

Во второй половине октября в Минцифры заявляли, что по итогам 2023 года уровень внедрения российского общесистемного и прикладного софта должен будет достичь уровня в 54 процента, хотя до этого целевые значения были запланированы на отметке в 23 процента. Таким образом власти повысили нормативы внедрения отечетственного ПО почти в два раза.

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      Анатолий Акулов
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