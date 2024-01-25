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16:03, 25 января 2024Ценности

Рэпер 50 Cent удивил фанатов резкими изменениями во внешности

Фото: Ed Szczepanski / USA TODAY Sports / Reuters

Американский рэпер Кертис Джеймс Джексон III, более известный под псевдонимом 50 Cent, опубликовал новые фото на своей странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) и удивил фанатов.

48-летний музыкант поделился серией снимков, на которых он позирует в светло-серых брюках, белой футболке и черном пиджаке. Он надел кроссовки, кожаный ремень и массивную серебряную цепь с кулоном. На размещенных кадрах заметно, что артист сильно похудел.

Поклонники обратили внимание на резкие изменения внешности исполнителя, о чем принялись писать в комментариях под постом. «50 Cent теперь выглядит как 25 Cent», «Ты сильно похудел», «Как ты так быстро сбросил вес?», «Сумасшедшее похудение», «Если я буду выглядеть так, когда похудею, то лучше останусь толстым», — высказывались они.

В декабре российский рэпер Джиган ответил на обвинения в использовании фотошопа, назвав хейтеров «петушарами». Тогда исполнитель поделился снимком, на котором он запечатлел себя в зеркало топлес, демонстрируя кубики пресса. Однако подписчики заметили, что на фото и видео его супруги, предпринимательницы Оксаны Самойловой, артист выглядит совершенно иначе.

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      Карина Черных
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