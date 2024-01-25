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14:44, 25 января 2024Ценности

Россиянкам перечислили антитренды в одежде в 2024 году

Стилист Мария Куликова призвала отказаться от одежды с принтами в 2024 году

Фото: charlesdeluvio / Unsplash

Стилист-имиджмейкер Мария Куликова перечислила россиянкам антитренды в одежде в 2024 году. Соответствующий материал публикует «Газета.ru».

В первую очередь специалистка внесла в список материалы из синтетики. «В новом году советую склоняться к выбору натуральных материалов, таких как хлопок, лен, шелк, шерсть. Дизайнеры будут использовать их для создания одежды, обуви и аксессуаров. Они не только приятны на ощупь, но и экологически чисты», — пояснила она.

Эксперт также призвала отказаться от изделий со сложным дизайном и принтами. Среди прочего, Куликова отметила неактуальность пуховиков в пол. «Мода выйдет на новый технологичный уровень, который позволит нам облегчить жизнь и не уставать, пока укутываешься с ног до головы. При этом легкие для носки модели будут не менее теплыми», — уточнила стилистка.

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Собеседница издания посоветовала не выбирать вещи чересчур ярких оттенков. В заключение Куликова подчеркнула, что в новом году главными факторами при выборе одежды станет комфорт и удобство. «Одежда будет создаваться с учетом потребностей потребителей и будет сочетать в себе стиль и практичность», — подытожила она.

Ранее россиянкам назвали самую модную верхнюю одежду на весну. По словам стилистки Марии Куликовой, в грядущем сезоне трендовыми по-прежнему останутся тренчи.

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      Екатерина Ештокина
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