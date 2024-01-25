Apple атаковали перекупщики из-за Vision Pro

Kasada: перекупщики приобрели тысячи VR-гарнитур Vision Pro

Перекупщики в США смогли приобрести тысячи комплектов очков дополненной реальности Apple для перепродажи. Об этом говорится в блоге компании Kasada.

Специалисты фирмы, занимающейся борьбой с автоматическими ботами в интернете, заявили, что перекупщики буквально атаковали Apple, чтобы приобрести гарнитуру Vision Pro. Различные технологии корпорации, которые должны были помешать спекулянтам, оказались бесполезны.

Изучая форумы перекупщиков и сайты с объявлениями, аналитики Kasada выяснили, что тысячи гарнитур Apple были приобретены для перепродажи, а не для частного использования. Неизвестные применяли автоматических ботов, чтобы скупать Vision Pro в огромных масштабах.

Оказалось, что процедура сканирования Face ID, которую рассматривали как защиту от перекупщиков, на самом деле предназначалась только для выбора размера гарнитуры. Также некоторые люди смогли приобрести большое количество гаджетов в одни руки — исследователям известно о боте, который скупил 1592 комплекта AR-очков.

Стоимость базовой версии Vision Pro составляет 3500 долларов. По словам специалистов Kasada, в среднем энтузиасты перепродавали гарнитуру с наценкой в 2500 долларов.

Ранее стало известно, что компания Apple распродала все запасы гарнитуры дополненной реальности Vision Pro. По информации аналитика Мин-Чи Ко, корпорация реализовали до 180 тысяч устройств.