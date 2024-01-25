Сексолог рассказала о новом «хардкорном» тренде в порно

В 2023 году популярность запроса на ролики о двойном проникновении на порносайте Bloom выросла на 453 процента. Статистику и мнение о тренде сексолога Джиджи Энгл приводит издание Metro.

Двойная пенетрация может осуществляться соло, с партнером и секс-игрушкой или с двумя партнерами, объяснила эксперт. Энгл отметила, что несмотря на то, что такая интимная практика считается «хардкорной», можно научиться получать от нее удовольствие. Для этого, по ее словам, сперва женщина должна попробовать стимулировать себя непривычным способом самостоятельно. «Нужно убедиться, что вам такое нравится, что это не слишком — и чем больше смазки, тем лучше», — рассказала сексолог.

По словам Энгл, в случае такой интенсивной стимуляции партнеру не стоит забывать о клиторе женщины. Многим это необходимо для оргазма, объяснила она.

Ранее сексолог Алия Мур дала рекомендации по тому, как начать получать удовольствие от анального секса. При занятиях анальным сексом она призвала всегда использовать презервативы, поскольку при таком варианте интимной близости сильно повышается опасность заражения венерическими заболеваниями или инфекциями мочевыводящих путей.