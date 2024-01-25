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07:41, 25 января 2024Забота о себе

Сексолог рассказала о новом «хардкорном» тренде в порно

Фото: Olena Yakobchuk / Shutterstock / Fotodom

В 2023 году популярность запроса на ролики о двойном проникновении на порносайте Bloom выросла на 453 процента. Статистику и мнение о тренде сексолога Джиджи Энгл приводит издание Metro.

Двойная пенетрация может осуществляться соло, с партнером и секс-игрушкой или с двумя партнерами, объяснила эксперт. Энгл отметила, что несмотря на то, что такая интимная практика считается «хардкорной», можно научиться получать от нее удовольствие. Для этого, по ее словам, сперва женщина должна попробовать стимулировать себя непривычным способом самостоятельно. «Нужно убедиться, что вам такое нравится, что это не слишком — и чем больше смазки, тем лучше», — рассказала сексолог.

По словам Энгл, в случае такой интенсивной стимуляции партнеру не стоит забывать о клиторе женщины. Многим это необходимо для оргазма, объяснила она.

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      Александра Лисица
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