Главред RT Симоньян уточнила детали по списку военнопленных со сбитого Ил-76

Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян в своем Telegram-канале уточнила детали по списку украинских военнопленных со сбитого Ил-76.

По ее информации, соответствующие списки украинская сторона согласовала три дня назад.

Как отметила Симоньян, боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) по фамилии Коноваленко, которого нашли в прошлых списках на обмен, действительно там значился, это подтвердили «знающие люди». Однако его так и не обменяли в последний момент, и 24 января он был на борту самолета. «Что касается еще 16 освобожденных раньше — очередной украинский вброс», — написала Симоньян.

Ранее у Маргариты Симоньян появился список украинских пленных, которые были на борту военно-транспортного самолета Ил-76, сбитого под Белгородом.

О крушении самолета стало известно 24 января. Инцидент подтвердило Министерство обороны России. Как указали в ведомстве, на борту воздушного судна находились шесть членов экипажа, 65 пленных бойцов Вооруженных сил Украины, а также трое сопровождающих. Их перевозили для обмена.

По заявлению депутата Госдумы Андрея Картаполова, Украина сбила Ил-76 тремя ракетами зенитного ракетного комплекса Patriot или IRIS-T.