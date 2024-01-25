Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
04:05, 25 января 2024Бывший СССР

Солдат ВСУ назвал атаки на российские позиции суицидом

Figaro: солдат ВСУ назвал атаки на позиции РФ суицидом из-за нехватки ресурсов
СюжетКонтрнаступление ВСУ

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Атаки на позиции российской армии невозможны из-за нехватки ресурсов, заявил старший сержант Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергей в беседе с Figaro.

«Если нас попросят атаковать, мы атакуем. Но это будет суицид. У нас нехватка людей и боеприпасов», — сказал солдат.

По его словам, бойцы ВСУ готовятся к тяжелым временам и не рассчитывают на успехи на фронте.

Ранее газета Financial Times писала, что ВСУ приходится экономить боеприпасы на фронте из-за их дефицита. Командир взвода ВСУ рассказал, что войска республики тратили восемь тысяч снарядов ежедневно во время летнего контрнаступления, а сейчас — две тысячи.

10 января сдавшийся в плен командир отделения роты радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты 63-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины сержант Василий Романов заявил об отсутствии желания воевать у сослуживцев. «Все хотят мира, и все хотят домой. И никто не хотел. Все мобилизованные. Нет настроения для войны», — поделился он.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Комментарии отключены
      Последние новости

      «Стреляй, если мужчина!» В Чечне высказались о ситуации с нападением бойцов соратника Кадырова на блокпост

      В подполье рассказали о потерях ВСУ от ударов по Харькову

      Нарышкин заявил о неизменности целей спецоперации на Украине

      Вода оказалась единственной подходящей основой для жизни

      Жена Бибера снялась в купальнике в ванной

      Австрийского офицера встревожил прорыв России на Украине

      В Эстонии объяснили план создания линии обороны на границе с Россией

      В США рассказали об усилении критики Запада со стороны Зеленского

      Боррель выступил за поставки Украине дальнобойных ракет

      Солдат ВСУ назвал атаки на российские позиции суицидом

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше