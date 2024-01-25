Figaro: солдат ВСУ назвал атаки на позиции РФ суицидом из-за нехватки ресурсов

Атаки на позиции российской армии невозможны из-за нехватки ресурсов, заявил старший сержант Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергей в беседе с Figaro.

«Если нас попросят атаковать, мы атакуем. Но это будет суицид. У нас нехватка людей и боеприпасов», — сказал солдат.

По его словам, бойцы ВСУ готовятся к тяжелым временам и не рассчитывают на успехи на фронте.

Ранее газета Financial Times писала, что ВСУ приходится экономить боеприпасы на фронте из-за их дефицита. Командир взвода ВСУ рассказал, что войска республики тратили восемь тысяч снарядов ежедневно во время летнего контрнаступления, а сейчас — две тысячи.

10 января сдавшийся в плен командир отделения роты радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты 63-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины сержант Василий Романов заявил об отсутствии желания воевать у сослуживцев. «Все хотят мира, и все хотят домой. И никто не хотел. Все мобилизованные. Нет настроения для войны», — поделился он.