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02:33, 25 января 2024Мир

Американский журналист предсказал ухудшение здоровья Байдена

Американский журналист О’Рейли предсказал обострение деменции у Байдена
Джо Байдена

Джо Байдена . Фото: White House / via Globallookpress.com

Состояние здоровья американского президента Джо Байдена ухудшится в ближайшие месяцы, рассказал журналист и телеведущий Билл О’Рейли. Байден болен деменцией, очень скоро она начнет проявлять себя в острой форме, отметил он в ходе беседы на своем Youtube-канале.

«У Байдена деменция, я знаю, что это так, у моей матери была [деменция]. Это станет более и более явным в следующие месяцы», — отметил телеведущий.

По словам О'Рейли, президент США «не управляет внешней политикой, он даже не знал, что его министра обороны госпитализировали в реанимацию». Также журналист отметил, что Байдена «полностью скрыли от американского народа во всех смыслах».

Он назвал «немыслимым» возможное решение Национальной конвенции Демократической партии США номинировать «человека с деменцией» в качестве партийного кандидата на должность президента страны.

Ранее экс-президент США Дональд Трамп процитировал российского лидера Владимира Путина, чтобы доказать, что демократия в Соединенных Штатах находится в опасности.

Трамп заявлял, что США находятся в серьезной беде. По его мнению, к этому привела политика Джо Байдена. Кроме того, Трамп рассказал, что Байден не умнее шестилетнего ребенка. Политик уверен, что действующий американский президент коррумпирован, некомпетентен и скомпрометирован.

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      Марина Совина
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