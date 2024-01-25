Американский журналист предсказал ухудшение здоровья Байдена

Американский журналист О’Рейли предсказал обострение деменции у Байдена

Состояние здоровья американского президента Джо Байдена ухудшится в ближайшие месяцы, рассказал журналист и телеведущий Билл О’Рейли. Байден болен деменцией, очень скоро она начнет проявлять себя в острой форме, отметил он в ходе беседы на своем Youtube-канале.

«У Байдена деменция, я знаю, что это так, у моей матери была [деменция]. Это станет более и более явным в следующие месяцы», — отметил телеведущий.

По словам О'Рейли, президент США «не управляет внешней политикой, он даже не знал, что его министра обороны госпитализировали в реанимацию». Также журналист отметил, что Байдена «полностью скрыли от американского народа во всех смыслах».

Он назвал «немыслимым» возможное решение Национальной конвенции Демократической партии США номинировать «человека с деменцией» в качестве партийного кандидата на должность президента страны.

Ранее экс-президент США Дональд Трамп процитировал российского лидера Владимира Путина, чтобы доказать, что демократия в Соединенных Штатах находится в опасности.

Трамп заявлял, что США находятся в серьезной беде. По его мнению, к этому привела политика Джо Байдена. Кроме того, Трамп рассказал, что Байден не умнее шестилетнего ребенка. Политик уверен, что действующий американский президент коррумпирован, некомпетентен и скомпрометирован.