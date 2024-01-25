США хотят вновь открыть черноморские проливы, закрытые для военных кораблей после начала СВО. Турция выступила против

Турция отказалась менять позицию по недопуску военных кораблей в Черное море

Позиция Анкары в вопросе судоходства в Черном море не изменилась, сообщил источник в администрации турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана в беседе с РИА Новости.

«Никаких изменений в нашей позиции нет. Конвенция Монтре соблюдается», — заявил собеседник агентства на просьбу прокомментировать намерения США обсудить с Турцией судоходство в Черном море.

Лавров спрогнозировал провал США в переговорах с Турцией

Министр иностранных дел России Сергей Лавров убежден, что США не смогут добиться от турецких властей изменения правил захода военных кораблей в Черное море.

Нам турецкие коллеги многократно говорили, что, как хранители наследия конвенции Монтре, они будут строго руководствоваться ее положениями Сергей Лавров глава МИД России

Глава дипведомства допустил, что представители Пентагона будут добиваться смягчения режима проливов по сравнению с сегодняшними требованиями: в условиях военных действий корабли не прибрежных стран не могут зайти в Черное море. Однако Лавров усомнился в успехе подобных переговоров.

Фото: Francisco Seco / AP

США хотят вновь открыть черноморские проливы

Вашингтон стремится проработать с Анкарой вопрос судоходства в Черном море, заявила помощник главы Пентагона по делам международной безопасности Селест Уолландер.

Мы хотим работать с прибрежными странами Черного моря, включая Турцию, над условиями, позволяющими уйти от состояния конфликта, в рамках которого Турция как попечитель Конвенции Монтре воспользовалась положениями этой конвенции Селест Уолландер помощник главы Пентагона по по делам международной безопасности

Уолландер подчеркивала, что Вашингтон добивается полного открытия Черного моря для коммерческого судоходства.

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Турция заявила о неукоснительном соблюдении Конвенции Монтре

Турция неоднократно заявляла о неукоснительном соблюдении Конвенции Монтре, подписанной в 1936 году. На основе ее 19-й статьи с начала российской спецоперации (СВО) Анкара закрыла зону проливов Босфор и Дарданеллы для прохода военных кораблей для стран-участниц конфликта и неприбрежных государств, чтобы не допустить дальнейшего роста напряженности в бассейне Черного моря.

Председатель турецкой партии Vatan («Родина») Догу Перинчек заявил, что кораблей НАТО не должно быть в Черном море, пока идет СВО. Его партия будет следить за соблюдением Конвенции. В соответствии с документом Турция не пропустила через проливы проданный Украине тральщик Великобритании.

В Минобороны Турции подчеркивали, что Анкара намерена добросовестно соблюдать Конвенцию Монтре.

Конвенция Монтре предусматривает ограничения по тоннажу военных кораблей при проходе проливов в мирное время, которые обязаны соблюдать нечерноморские страны. В военное время Турция имеет право закрыть проливы Босфор и Дарданеллы для всех иностранных военных кораблей.