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03:05, 25 января 2024Интернет и СМИ

В ЕС указали на фатальную ошибку Шольца по Украине

Журналист Репке: у Шольца нет времени на фатальные ошибки по вооружению Украины

Фото: Liesa Johannssen / Reuters

Правительство канцлера Германии Олафа Шольца может повторно допустить ошибку в вопросе вооружения Украины, если не учтет опыт предыдущих лет предоставления военной помощи. Об этом написал немецкий журналист Юлиан Репке в соцсети X (бывшая Twitter).

Он напомнил, что в 2022 году Греции передали БМП Marder, чтобы страна в обмен послала на Украину «неполноценные» BMP-1. В результате ЕС поняла свою ошибку и следующую партию Marder отправили напрямую Киеву. «В 2024 году мы хотим подарить Великобритании ракеты Taurus, чтобы относительно худшие Storm Shadow послали Украине. Извините, канцелярия, но у нас нет времени до 2025 года чтобы исправить вашу следующую фатальную ошибку», — заявил Репке.

Ранее сообщалось, что Великобритания предложила Германии продать ей крылатые ракеты Taurus, чтобы поставить больше ракет Storm Shadow Вооруженным силам Украины (ВСУ). Отмечается, что такое решение стало бы «выходом из тупиковой дискуссии» по поводу поставок Киеву высокоточного оружия большой дальности.

Тем временем Шольц заявил, что внутренние экономические и политические проблемы Германии связаны с конфликтом на Украине. При этом он подчеркнул, что страны Европейского союза выделяют Киеву «недостаточно большие суммы».

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      Александра Синицына
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