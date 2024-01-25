В Эстонии объяснили план создания линии обороны на границе с Россией

Министр Певкур: создание «линии обороны» в Эстонии не связано с угрозой войны

План создания Эстонией, Латвией и Литвой «линии обороны» на своих восточных границах, в том числе с Россией, не связано с реальной угрозой войны. Об этом заявил эстонский министр обороны Ханно Певкур в интервью Rus.Postimees.

«У нас нет реальной угрозы. Если мы говорим о бункерах, это не значит, что будет война», — сказал глава минобороны.

Певкур объяснил, что бункеры будут построены в тех местах, где Эстония «должна быть в случае кризиса».

Ранее министры обороны Литвы, Латвии и Эстонии утвердили план создания линии обороны на границе с Россией и Белоруссией. Эстония в рамках плана намерена потратить 60 миллионов евро для возведения 600 бункеров.

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила в январе 2024 года, что через три года Россия якобы начнет угрожать границам Европы и НАТО. По ее мнению, у Европы есть до пяти лет, чтобы подготовиться к превращению Москвы в серьезную военную угрозу на восточном фланге НАТО. В Таллине полагают, что к этому времени в конфликте на Украине может быть подписан договор о прекращении огня. В свою очередь страны Прибалтики, указала Каллас, будут наиболее уязвимой частью Североатлантического альянса.