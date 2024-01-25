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09:46, 25 января 2024Россия

В Кремле ответили на вопрос о поручениях Путина после крушения Ил-76

Песков: о поручениях Путина в связи с крушением Ил-76 говорить пока рано

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

О поручениях президента России Владимира Путина после крушения Ил-76 под Белгородом говорить пока рано. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его цитирует РИА Новости.

«Какие могут даваться поручения? Какие, просто представьте себе. Сначала все-таки должны военные сказать, что же произошло», — сказал пресс-секретарь главы государства.

По его словам, военные должно сказать, что конкретно произошло, после чего президент даст все необходимые поручения.

Военно-транспортный самолет Ил-76 потерпел крушение в Белгородской области 24 января. Он упал после снаряда зенитного ракетного комплекса (ЗРК), стрелявшего в Ил-76 из Харьковской области. На борту воздушного судна находились 65 бойцов ВСУ, которых должны были обменять на российских военнослужащих. Никто из них не выжил.

Помимо украинских пленных, на борту самолета находились шесть членов экипажа. Командир судна Станисла Беззубкин увел Ил-76 от села Яблоново, чтобы местные жители не пострадали.

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      Анастасия Шейкина
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