В Кремле порассуждали об истинной причине крушения Ил-76 под Белгородом
Песков заявил, что об истинной причине инцидента с Ил-76 могут сказать военные
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что об истинной причине крушения военного самолета Ил-76 с украинскими пленными под Белгородом могут сказать только военные, это их прерогатива. Его рассуждения приводит РИА Новости.
Пресс-секретарь президента России отметил, что решение Киева сбить российский самолет с пленными украинцами не поддается пониманию.
«Обмен пленными должен происходить в тишине. Как дальше будет проходить этот процесс, никто сейчас не скажет», — пояснил Песков.
До этого власти Оренбургской области обнародовали список членов экипажа Ил-76.