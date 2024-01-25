В Кремле порассуждали об истинной причине крушения Ил-76 под Белгородом

Песков заявил, что об истинной причине инцидента с Ил-76 могут сказать военные

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что об истинной причине крушения военного самолета Ил-76 с украинскими пленными под Белгородом могут сказать только военные, это их прерогатива. Его рассуждения приводит РИА Новости.

Пресс-секретарь президента России отметил, что решение Киева сбить российский самолет с пленными украинцами не поддается пониманию.

«Обмен пленными должен происходить в тишине. Как дальше будет проходить этот процесс, никто сейчас не скажет», — пояснил Песков.

До этого власти Оренбургской области обнародовали список членов экипажа Ил-76.