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13:40, 25 января 2024Россия

В РПЦ осудили увольнение говорившего о 900-летних людях главы Института генетики

В РПЦ назвали неэтичным увольнение директора Института общей генетики Кудрявцева

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Русская православная церковь (РПЦ) осудила увольнение директора Института общей генетики РАН Александра Кудрявцева, говорившего о якобы живших до потопа 900-летних людях. Глава патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов в беседе с РИА Новости назвал снятие ученого с должности неэтичным.

По его мнению, Кудрявцева уволили за религиозные убеждения, что нарушает этику научного сообщества и «не делает чести чиновникам». Лукьянов напомнил, что во времена Советского Союза генетика считалась лженаукой из-за противоречий с гипотезой Чарльза Дарвина о происхождении человека. «В те времена добросовестных деятелей науки подвергали остракизму за приверженность истинной картине мироустройства», — сказал он

Представитель РПЦ также заявил, что библейская картина мира признана известными учеными. Он подчеркнул, что религиозные убеждения не мешают делать научные открытия. «Мне кажется, стоит поучиться у великих ученых, прежде чем заниматься дискриминацией по религиозному признаку», — заключил Лукьянов.

Об увольнении Кудрявцева, который возглавлял институт с июня 2022 года со сроком полномочий на пять лет, стало известно 24 января. При этом причину снятия его с должности в Минобрнауки официально не называли.

В марте 2023 года Кудрявцев заявил, что в прошлом продолжительность жизни людей достигала 900 лет. Ученый сослался на некий график, который «можно часто найти в интернете», отметив, что «сам его строил». Помимо этого, он назвал причиной мутаций, вызывающих генетические болезни человека, грехи — «первородный и личный».

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