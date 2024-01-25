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10:18, 25 января 2024Спорт

В США заблокировали переход игрока сборной в «Спартак»

MLS заблокировала переход нападающего сборной США Хесуса Феррейры в «Спартак»

Фото: Tim Heitman / USA TODAY Sports / Reuters

Североамериканская Главная футбольная лига (MLS) заблокировала переход нападающего сборной США и «Далласа» Хесуса Феррейры в «Спартак». Об этом сообщает The Athletic.

По информации источника, «Даллас» получил предложение на 13 миллионов долларов от московской команды, а Феррейра вел переговоры с красно-белыми о личном контракте. После этого лига сообщила сторонам, что сделка не будет совершена из-за рисков, которые могут возникнуть у американских коммерческих структур в случае ведения дел с российскими компаниями.

Феррейра выступает за «Даллас» с 2017 года и забил 50 мячей в 157 матчах во всех турнирах. Его контракт с клубом рассчитан до конца 2025 года. За сборную США форвард сыграл 23 встречи и отметился 23 голами.

После первой части сезона «Спартак» с 30 очками занимает пятое месте в турнирной таблице чемпионата России. Турнир возобновится после зимней паузы 3 марта.

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