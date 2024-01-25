В украинском регионе сообщили о повреждении объекта критической инфраструктуры

Глава Николаевской ОВА Ким заявил о повреждении критической инфраструктуры

В Николаевской области из-за обстрела оказался поврежден объект критической инфраструктуры. Об этом сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Виталий Ким.

По его словам, объект получил повреждения во время вечернего обстрела села Дмитровка. Он также отметил, что в результате без электроснабжения остались три населенных пункта.

Ранее глава Одесской ОВА Олег Кипер заявлял о повреждении промышленного объекта в Одессе. До этого сообщалось о взрыве в городе и воздушной тревоге в области.