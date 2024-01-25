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10:50, 25 января 2024Бывший СССР

В украинском регионе сообщили о повреждении объекта критической инфраструктуры

Глава Николаевской ОВА Ким заявил о повреждении критической инфраструктуры
СюжетВзрывы в Одессе:

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Handout / Reuters

В Николаевской области из-за обстрела оказался поврежден объект критической инфраструктуры. Об этом сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Виталий Ким.

По его словам, объект получил повреждения во время вечернего обстрела села Дмитровка. Он также отметил, что в результате без электроснабжения остались три населенных пункта.

Ранее глава Одесской ОВА Олег Кипер заявлял о повреждении промышленного объекта в Одессе. До этого сообщалось о взрыве в городе и воздушной тревоге в области.

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