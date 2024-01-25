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01:32, 25 января 2024Бывший СССР

Зеленский запретил поздравлять себя с днем рождения

Владимир Зеленский отменил мероприятия, посвященные своему дню рождения
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Keystone / Alessandro Della Valle / Pool / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский отменил мероприятия, посвященные своему дню рождения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники в офисе президента.

«Зеленский запретил назначать на завтра, 25 января, встречи для поздравлений со своим днем ​​рождения», — говорится в статье.

Ранее сообщалось, что Зеленский оказался в отчаянии из-за неудач страны в конфликте с Россией и проблем с помощью Запада. «Зеленский терпит неудачу в конфликте с Россией, его союзники устали, коррупция на Украине процветает, а разногласия президента с военным руководством его страны неоспоримы», — подчеркивается в материале испанского издания ABC.

23 января американский журналист Саймон Шустер, который написал книгу об украинском лидере, заявил, что у главы государства есть «наркотическая зависимость» от внимания публики.

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