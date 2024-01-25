Владимир Зеленский отменил мероприятия, посвященные своему дню рождения

Президент Украины Владимир Зеленский отменил мероприятия, посвященные своему дню рождения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники в офисе президента.

«Зеленский запретил назначать на завтра, 25 января, встречи для поздравлений со своим днем ​​рождения», — говорится в статье.

Ранее сообщалось, что Зеленский оказался в отчаянии из-за неудач страны в конфликте с Россией и проблем с помощью Запада. «Зеленский терпит неудачу в конфликте с Россией, его союзники устали, коррупция на Украине процветает, а разногласия президента с военным руководством его страны неоспоримы», — подчеркивается в материале испанского издания ABC.

23 января американский журналист Саймон Шустер, который написал книгу об украинском лидере, заявил, что у главы государства есть «наркотическая зависимость» от внимания публики.