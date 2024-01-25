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02:06, 25 января 2024Из жизни

Женившегося на 83-летней женщине 37-летнего мужчину бросила новая возлюбленная

Женившегося на 83-летней британке 37-летнего египтянина бросила новая избранница

Фото: James Garcia / Unsplash

37-летний египтянин, которого недавно бросила 83-летняя жена, расстался с новой возлюбленной из-за измены. Об этом сообщает Daily Star.

История 83-летней британки Айрис Джонс и 37-летнего Мохаммеда Ирбрихема из Египта широко освещалась СМИ, после того как молодожены появились в эфире утреннего шоу и поделились шокирующими подробностями интимной жизни. Джонс и Ибрихем познакомились в интернете в 2019 году и через год решили съехаться и пожениться. В июле 2023-го стало известно, что пара развелась.

Ирбрихем решил не терять времени и, съехав от Джонс, почти сразу сделал своей избранницей 61-летнюю жительницу Лидса Анжелу Роджерс. Начавшаяся несколько лет назад переписка возобновилась, когда женщина решила посочувствовать египтянину в связи с разводом. Мужчина отозвался, затем начал предлагать видеозвонки и наконец приехал в гости к Роджерс. Во время личной встречи Ирбрихем назвал Роджерс красивой, подарил ей букет цветов, а после ужина, которым она его угостила, оказался в ее постели.

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Вскоре Ирбрихем стал признаваться Роджерс в любви и спустя несколько недель сделал предложение. Женщина отказалась, сославшись на краткое знакомство, но взамен предложила новому возлюбленному переехать к ней. Ирибрихем перебрался в Лидс и спустя непродолжительное время повторно поднял вопрос о свадьбе, на этот раз Роджерс согласилась. За время отношения британка потратила на мужчину около пяти тысяч фунтов стерлингов (около 550 тысяч рублей).

Роджерс поняла, что столкнулась с обманщиком, когда в ноябре получила сообщение от незнакомки в социальных сетях. 69-летняя вдова интересовалась, состоит ли Ирбрихем в отношениях с Роджерс. Она написала Роджерс, потому что увидела снимки с Ирбрихемом в ее профиле. После этого молодой жених устроил скандал, упрекая избранницу в том, что она выложила в интернет совместные фотографии. Роджерс порвала с Ирбрихемом и заблокировала его. «Похоже, общаться с женщинами постарше — его хобби», — сказала она.

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      Антонина Черташ
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