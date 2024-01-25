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19:59, 25 января 2024Интернет и СМИ

Звезда шоу на ТНТ рассказала о связанной с каналом «Россия 1» мечте

Юмористка Щербакова призналась, что мечтает о съемках в сериале для «России 1»

Кадр: Страница Варвары Щербаковой во «ВКонтакте»

Популярная российская юмористка, участница шоу «Женский стендап» на канале ТНТ Варвара Щербакова рассказала о мечте, связанной с каналом «Россия 1». На эту тему она высказалась в своем шоу «В гостях у Вари», видео вышло во «ВКонтакте».

«Я мечтаю сыграть в сериале на "России 1", кстати», — призналась звезда шоу на ТНТ. Гость проекта юморист Алексей Шальнов в ответ пошутил, что у Щербаковой подходящая для съемок в российском сериале внешность. Следом комики показали импровизированную пародию на драматичную сцену из российского сериала.

Ранее Щербакова описала начало карьеры словами «из говна реально вылезли». Юмористка рассказала, что участницы «Женского стендапа» часто вспоминают, как им приходилось покупать на троих один пакет гречки.

Перед этим Щербакова призналась, что во время участия в КВН часто употребляла алкоголь. По ее мнению, участвуя в «Клубе веселых и находчивых», невозможно не пить спиртное.

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      Маргарита Щигарева
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