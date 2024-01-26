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19:04, 26 января 2024Спорт

Фитнес-тренер перечислил семь преимуществ зимнего бега

Фото: Vlad Tchompalov / Unsplash

Фитнес-тренер Михаил Прыгунов перечислил семь преимуществ зимнего бега. Его слова приводит «Вокруг света».

Помимо сохранения физической формы и комплексной проработки мышц, эксперт выделил в качестве плюсов бега зимой поддержание иммунитета и общее оздоровление организма. Также подобная активность позволяет регулировать теплообмен. Кроме того, бег в холодное время года помогает поддерживать эмоциональное равновесие и тренировать самодисциплину.

Фитнес-тренер Юрий Аверьянов предложил заниматься в парках, чтобы не отвлекаться на автомобили. Он добавил, что не стоит выходить на пробежку, если температура на улице ниже минус 20 градусов.

Ранее фитнес-тренер Эдуард Каневский дал советы по тренировкам в мороз. Эксперт рекомендовал бегунам тщательнее выбирать обувь, отдавая предпочтение кроссовкам-внедорожникам с утеплителем.

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      Дарья Коршунова
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