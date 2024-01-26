«Калашников» представит модернизированный Supercam в Саудовской Аравии

«Калашников»: дрон СКАТ 350М покажут на World Defence Show в Саудовской Аравии

Концерн «Калашников» впервые покажет беспилотный комплекс СКАТ 350М, который является глубокой модернизацией дрона Supercam 350, на выставке World Defence Show в Саудовской Аравии. Об этом сообщили в концерне.

«АО "Концерн "Калашников" впервые представит комплекс с БЛА (SKAT) СКАТ 350М на 2-й Всемирной оборонной выставке World Defence Show (WDS) 2024 в Эр-Рияде. Серийно выпускаемый БЛА СКАТ 350М предназначен для воздушного наблюдения, поиска объектов в оптическом и ИК диапазонах и является результатом глубокой модернизации хорошо зарекомендовавшего себя БЛА Supercam 350», — говорится в сообщении.

Отмечается, что специалисты существенно улучшили аэродинамические свойства дрона и модернизировали комплекс средств наземного управления. Беспилотник получил новые конструкции крыла и управляющих элементов с повышенной механической прочностью, а также новый контроллер аккумулятора, повышающий его характеристики.

Кроме того, в комплексе применили новую целевую нагрузку с повышенными характеристиками и улучшили работу дневной и тепловизионной камер. СКАТ 350М оснащен современным модулем с обновленными алгоритмами, который облегчает работу оператора по захвату и сопровождению целей.

Размах крыла дрона составляет 3,2 метра. Аппарат с электродвигателем может находиться в воздухе 240 минут, развивая скорость до 120 километров в час. Радиус действия радиолинии и дальность действия видеоканала достигает 100 километров.

В декабре компания Zala Aero, которая разработала беспилотник «Ланцет», представила новый дрон-камикадзе «Изделие 55». Барражирующий боеприпас с Х-образным крылом неуязвим для средств радиоэлектронной борьбы противника.

