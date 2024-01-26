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13:38, 26 января 2024Бывший СССР

МАГАТЭ заявило об опасности крупной ядерной аварии на ЗАЭС

Гендиректор МАГАТЭ Гросси: сохраняется опасность ядерной катастрофы на ЗАЭС

Фото: Luiz Rampelotto / Globallookpress.com

На Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) сохраняется потенциальная опасность крупной ядерной катастрофы. Об этом в своей речи на заседании Совета Безопасности ООН заявил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси, передает РИА Новости.

«Шесть реакторов станции остановлены с середины 2022 года — пять из них в режиме холодной остановки и один в режиме горячей остановки. Однако потенциальная опасность крупной ядерной аварии остается весьма реальной», — рассказал он.

По словам гендиректора агентства, ситуация с безопасностью и ядерной защитой на ЗАЭС остается неустойчивой. Он добавил, что несмотря на длительное отсутствие обстрелов на электростанции, в регионе продолжаются военные действия, иногда происходящие в непосредственной близости от объекта.

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По его словам, сотрудники МАГАТЭ сообщают, что вблизи станции над их головами пролетают ракеты, что ставит под угрозу физическую целостность станции.

В ходе своей речи Рафаэль Гросси также заявил, что МАГАТЭ не увидело на Украине использования ядерных материалов на фронте. Он подчеркнул, что организация продолжает работу по проверке соблюдения гарантий безопасности по всей Украине.

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      Александр Курбатов
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