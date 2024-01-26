Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:08, 26 января 2024Мир

МИД России осудил поддержавшие Киев после атаки на Ил-76 страны

Захарова: без поддержки из-за рубежа Киев не смог бы атаковать Ил-76
Мария Захарова

Мария Захарова. Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Москва осуждает страны, которые своей материальной и политической поддержкой Киеву сделали возможной атаку на Ил-76. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает РИА Новости.

«Решительно осуждаем эти варварские преступления режима [Владимира] Зеленского, решительно осуждаем всех, кто сделал их возможными», — констатировала она.

По словам представителя внешнеполитического ведомства, Украина не смогла бы атаковать Ил-76 «без финансовой, материальной и политической поддержки, которую киевский режим получает из-за рубежа».

Дипломат подчеркнула, что совершая подобные злодеяния, Киев пытается «побудить своих спонсоров не только сохранить, но и увеличить объемы финансовой помощи и оружейных поставок».

Ранее Совет безопасности ООН провел заседание по сбитому борту России Ил-76 с украинскими военнопленными. Уточняется, что на нем выступили представители России, Украины и западных стран.

Что думаешь? Оцени!
      Дарья Балацкая
      Комментарии отключены
      Последние новости

      В Совбезе ООН обсудили сбитый под Белгородом Ил-76. О чем говорили представители России, Украины и западных стран?

      Россия и Украина обменялись телами погибших на СВО военных

      Захарова назвала крупнейшие учения в истории НАТО провокацией

      Врач перечислил пожилым россиянам способы правильно одеваться зимой

      Подсчитана сумма ущерба инфраструктуре от конфликта на Украине

      В Молдавии в санкционный список включили ушедшего из жизни журналиста

      Литва из корысти перенесет производство украинских БПЛА к себе

      Врачей больницы в России обвинили в игнорировании стонавшей всю ночь пенсионерки

      Пассажир самолета помешал матери и сыну сесть рядом и получил поддержку в сети

      Россиянам сообщили о ввозе очередных партий яиц из Турции

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше