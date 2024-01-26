МИД России осудил поддержавшие Киев после атаки на Ил-76 страны

Захарова: без поддержки из-за рубежа Киев не смог бы атаковать Ил-76

Москва осуждает страны, которые своей материальной и политической поддержкой Киеву сделали возможной атаку на Ил-76. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает РИА Новости.

«Решительно осуждаем эти варварские преступления режима [Владимира] Зеленского, решительно осуждаем всех, кто сделал их возможными», — констатировала она.

По словам представителя внешнеполитического ведомства, Украина не смогла бы атаковать Ил-76 «без финансовой, материальной и политической поддержки, которую киевский режим получает из-за рубежа».

Дипломат подчеркнула, что совершая подобные злодеяния, Киев пытается «побудить своих спонсоров не только сохранить, но и увеличить объемы финансовой помощи и оружейных поставок».

Ранее Совет безопасности ООН провел заседание по сбитому борту России Ил-76 с украинскими военнопленными. Уточняется, что на нем выступили представители России, Украины и западных стран.