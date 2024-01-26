МИД России заявил об отсутствии традиции совать нос во внутренние дела стран

МИД РФ: совать нос во внутренние дела стран не является российской традицией

Совать нос во внутренние дела других стран, а также диктовать свои политические предпочтения и устраивать цветные революции не является российской традицией. Об этом заявили в МИД РФ.

Таким образом в министерстве ответили на вопрос о возможной отставке канцлера ФРГ Олафа Шольца и приходе к власти «куда более русофобских политиков».

«Гадать на кофейной гуще — не наша профессия. И не в российских традициях совать нос во внутренние дела других стран (...) Всегда были и будем готовы к честному и открытому диалогу с любым иностранным правительством, пришедшим к власти законным путем и признаваемым таковым собственными гражданами», — отмечается в заявлении ведомства.

Ранее Шольц назвал сказкой разговоры о своей скорой отставке. Он также опроверг слухи о проведении встречи Социал-демократической партии Германии, где обсуждался бы факт падения рейтингов правящей коалиции.