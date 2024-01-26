Петербуржцы нашли пропавшего 40-летнего соседа по запаху

В Петербурге жители многоэтажки нашли пропавшего 40-летнего соседа по запаху

В Санкт-Петербурге жители многоэтажного дома на бульваре Александра Грина нашли пропавшего 40-летнего соседа по запаху. Об этом сообщила «Фонтанка».

По данным издания, горожане обсуждали в одном из чатов, что в коридоре и на площадке распространился неприятный аромат. Некоторые петербуржцы предположили, что он доносится из квартиры мужчины, которого давно никто не видел.

Опасение нарастало и жильцы многоэтажки решили вскрыть дверь в жилище соседа. Прибывшие спасатели обнаружили там мужчину без признаков жизни. В произошедшем начали разбираться сотрудники полиции, соседи на допросе рассказали, что в прошлом имели претензии к соседу и считали его квартиру нехорошей.

Ранее сообщалось, что в Тюменской области случайно нашли мужчину, пропавшего 15 лет назад.

До этого в Екатеринбурге нашли пропавшую женщину, которая спустя полгода после исчезновения отправила мужу сообщение «Я в аду» и попросила о помощи.