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18:43, 26 января 2024Россия

Путин назвал средний размер месячного денежного довольствия участника СВО

Президент Путин: участник СВО в среднем получает около 200 тысяч рублей в месяц
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Участник специальной военной операции (СВО) в среднем получает около 200 тысяч рублей в месяц. Такой средний размер денежного довольствия участника СВО назвал президент России Владимир Путин во время встречи с участвующими в спецоперации студентами. Трансляция мероприятия с участием главы государства ведется в официальном Telegram-канале Кремля.

Сегодня, 26 января, Путин дал поручение изучить ситуацию с выплатами семьям участников специальной военной операции. Он поручил рассмотреть возможность расширения получателей выплат, проживающих в других регионах.

Кроме того, президент упростил получение статуса участника боевых действий — в первую очередь это касается тех, кто участвовал в СВО без контракта с Минобороны.

Также во время встречи российский лидер сообщил, что в зоне СВО находятся более 600 тысяч человек.

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      Марк Леонов
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