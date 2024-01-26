Россия откроет избирательные участки за рубежом во время президентских выборов

Захарова: РФ откроет избирательные участки за рубежом на выборах президента

Россия во время президентских выборов откроет избирательные участки за рубежом. Об этом на брифинге сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Трансляция мероприятия доступна на сайте российского внешнеполитического ведомства.

«Примерное количество участков — сейчас мы рассчитываем исходя из цифры 300», — сказала дипломат, добавив, что избирательные участки будут во всех странах, где представлены дипмиссии РФ.

Выборы российского президента в 2024 году впервые в истории страны состоятся в течение трех дней — с 15 по 17 марта. В избирательной кампании, как указала глава ЦИК Элла Памфилова, участвуют 11 человек: восемь кандидатов представляют политические партии, еще трое участвуют в выборах в качестве самовыдвиженцев.