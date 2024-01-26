Россия призвала Чехию отказаться от «рейдерства» после блокировок недвижимости

МИД России призвал Чехию отказаться от «рейдерских методов ведения дел»

МИД России призвал Чехию отказаться от «рейдерских методов ведения дел» после блокировок российской недвижимости в стране. Заявление приводятся на сайте ведомства.

Там отметили, что указали чешской стороне на «недопустимость подобного произвола». В МИД подчеркнули, что стремятся защитить свои интересы правовыми методами. При этом там не исключили возможных ответных шагов в отношении чешских активов в России. Речь идет, среди прочего, о «Чешском доме» в Москве.

В ноябре в правительстве Чехии одобрили заморозку российской государственной собственности. Там одобрили включение российского ФГУП «Госзагрансобственность», которое управляет недвижимостью РФ в европейской стране, в национальный санкционный список.

Премьер Чехии Петр Фиала позднее заявил, что Россия не сможет распоряжаться принадлежащей ей недвижимостью в стране.