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21:10, 26 января 2024Мир

Россия призвала Чехию отказаться от «рейдерства» после блокировок недвижимости

МИД России призвал Чехию отказаться от «рейдерских методов ведения дел»

Фото: Kevin Andre / Unsplash

МИД России призвал Чехию отказаться от «рейдерских методов ведения дел» после блокировок российской недвижимости в стране. Заявление приводятся на сайте ведомства.

Там отметили, что указали чешской стороне на «недопустимость подобного произвола». В МИД подчеркнули, что стремятся защитить свои интересы правовыми методами. При этом там не исключили возможных ответных шагов в отношении чешских активов в России. Речь идет, среди прочего, о «Чешском доме» в Москве.

В ноябре в правительстве Чехии одобрили заморозку российской государственной собственности. Там одобрили включение российского ФГУП «Госзагрансобственность», которое управляет недвижимостью РФ в европейской стране, в национальный санкционный список.

Премьер Чехии Петр Фиала позднее заявил, что Россия не сможет распоряжаться принадлежащей ей недвижимостью в стране.

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      Антон Похиляк
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