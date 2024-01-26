Собчак назвала безумием грозящий Блиновской срок

Собчак назвала безумием тот факт, что Блиновской грозит до 16 лет колонии

Российская телеведущая и журналистка Ксения Собчак назвала безумием тот факт, что блогерше Елене Блиновской грозит до 16 лет лишения свободы по уголовному делу. Мнением она поделилась в своем проекте «Осторожно, новости», видео вышло на YouTube.

Рассуждая о деле Блиновской, Собчак упомянула другие громкие дела. В частности, она вспомнила, что историк-расчленитель Олег Соколов получил 12,5 лет лишения свободы, а «скопинский маньяк» Виктор Мохов пробыл за решеткой 16 лет и 10 месяцев.

«Елена Блиновская дробила бизнес, чтобы скостить налоги. Ей грозит 16 лет колонии. Мы можем плеваться в "Марафон желаний" (я лично плююсь) сколько угодно, и будем правы. Но такой срок за махинации с налогами — это безумие. Даже если к нему еще не приговорили», — заявила Собчак.

Ранее сообщалось, что Блиновской грозит до 16 лет колонии после предъявления новых обвинений — по статье 187 УК РФ («Неправомерный оборот средств платежей»). Кроме того, блогершу обвиняют в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере и отмывании денег в особо крупном размере.

22 января Замоскворецкий суд Москвы поместил Блиновскую, которая ранее находилась под домашним арестом, в СИЗО. Блогерша будет находиться под стражей до 26 апреля. Следствие попросило изменить ей меру пресечения, поскольку Блиновская нарушала условия домашнего ареста.