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19:43, 26 января 2024Мир

США заявили о сотрудничестве с Эквадором против наркотрафика

El Observador: США и Эквадор договорились о сотрудничестве против наркотрафика

Фото: SEGCOM / Reuters

В столице Эквадора Кито состоялась встреча президента страны Даниэля Нобоа с главой Южного командования США генералом Лорой Ричардсон. Об этом сообщает El Observador.

Визит американских представителей «является мощным и конкретным политическим сигналом поддержки Соединенными Штатами администрации президента Даниэля Нобоа в национальном вооруженном конфликте с терроризмом, незаконном обороте наркотиков и транснациональной организованной преступностью», заявила министр иностранных дел Эквадора Габриэла Зоммерфельд.

Подробностей почти трехчасовой встречи раскрыто не было, однако «обе стороны договорились расширить сотрудничество в сфере безопасности и обороны», сообщает издание.

На встрече также присутствовали специальный советник президента США по Северной и Южной Америке Кристофер Додд, глава Южного командования Лора Ричардсон и заместитель помощника секретаря Управления по борьбе с наркотиками Кристофер Ландберг.

Ранее стало известно об обращении Даниэля Нобоа к властям Соединенных Штатов с просьбой о помощи на фоне развернувшихся в стране беспорядков и борьбы с наркомафией.

Беспорядки в Эквадоре начались в начале января после побега из тюрьмы главаря одной из крупнейших преступных группировок страны, «Лос-Чонерос».

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      Лина Пивоварова
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