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08:15, 26 января 2024Россия

Стало известно об экспертизах по делу о крушении Ил-76 под Белгородом

ТАСС: сложные экспертизы проведут по делу о крушении Ил-76 под Белгородом

Фото: Globallookpress.com

Сразу несколько сложных экспертиз проведут специалисты по делу о крушении самолета Ил-76 под Белгородом. Об этом сообщили в оперативных службах, стало известно ТАСС.

«Назначен целый комплекс экспертиз — авиационно-техническая, трасологическая, судебно-медицинская и взрывотехническая. Кроме того, будет проведена наземная выкладка обломков фюзеляжа самолета», — сообщил собеседник агентства.

Выкладка поможет установить, на какое конкретно место фюзеляжа пришлось воздействие внешнего фактора. Для этого будут использованы десять крупных обломков борта, найденные специалистами. Следователи уже изъяли образцы топлива на аэродроме и всю предполетную документацию. Они намерены исключить все версии произошедшего и документально закрепить доказательство о внешнем воздействии на воздушное судно.

Ил-76 потерпел крушение 24 января. На борту находились шесть членов экипажа, 65 пленных солдат Вооруженных сил Украины и трое сопровождающих. Никто из них не выжил. Самолет, по данным Минобороны, вез украинских пленных на обмен, но упал после попадания снаряда зенитного ракетного комплекса, стрелявшего в Ил-76 из Харьковской области.

На следующее утро после катастрофы на месте крушения Ил-76 нашли черные ящики. Специалисты обнаружили прибор регистрации параметров полета и речевой самописец — они оба находились в хвостовой части самолета. Их доставят спецрейсом в Москву. Помимо этого, на месте авиакатастрофы обнаружили фрагменты ракеты.

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      Анастасия Шейкина
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