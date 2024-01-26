В Белгороде заявили о планах создать мемориал в память об обстреле под Новый год

В Белгороде решили создать мемориал в память о погибших при обстреле 30 декабря

В Белгороде решили создать мемориал в память о жителях, попавших под обстрел со стороны Украины под Новый год. О таких планах рассказал глава российского приграничного региона Вячеслав Гладков в интервью «Соловьев Live».

Он утверждает, что место стихийного мемориала в Белгороде подготовят к установке нового объекта. «У нас, конечно, желание, пригласив хорошего архитектора, (…) попытаться вот здесь оставить навсегда память о том страшном дне», — рассказал белгородский глава. Гладков добавил, что «не в виде арт-объекта, а в виде памяти» там оставят фигуру сердца.