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11:33, 26 января 2024Среда обитания

В Белгороде заявили о планах создать мемориал в память об обстреле под Новый год

В Белгороде решили создать мемориал в память о погибших при обстреле 30 декабря

Фото: Антон Вергун / РИА Новости

В Белгороде решили создать мемориал в память о жителях, попавших под обстрел со стороны Украины под Новый год. О таких планах рассказал глава российского приграничного региона Вячеслав Гладков в интервью «Соловьев Live».

Он утверждает, что место стихийного мемориала в Белгороде подготовят к установке нового объекта. «У нас, конечно, желание, пригласив хорошего архитектора, (…) попытаться вот здесь оставить навсегда память о том страшном дне», — рассказал белгородский глава. Гладков добавил, что «не в виде арт-объекта, а в виде памяти» там оставят фигуру сердца.

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      Варвара Кошечкина
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