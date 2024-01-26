В Кремле прокомментировали данные о готовности России пойти на диалог с Украиной
Песков сообщил, что Россия не отказывается от требований нейтральности Украины
Материал агентства Bloomberg о якобы готовности России отказаться от требований к Украине абсолютно неверна. Об этом высказался пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишет ТАСС.
«Нет, это неверное сообщение», — сказал он. Песков добавил, что материал иностранного агентства не может соответствовать действительности.
По словам пресс-секретаря президента, Москва все еще настаивает на том, чтобы Украина оставалась нейтральной страной. Кроме того, в Кремле не отказываются и от требований касательно невхождения Украины в состав НАТО.