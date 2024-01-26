В Крыму ответили на призыв министра обороны ФРГ готовиться к войне с Россией

Константинов о словах Писториуса: ФРГ нужно думать о национальных интересах

Германии стоит подумать о своих национальных интересах и отказаться от роли «американского лакея». Об этом, комментируя заявление главы Минобороны ФРГ Бориса Писториуса о конфликте с Россией, заявил глава крымского парламента Владимир Константинов. Его цитирует РИА Новости.

Так политик отреагировал на слова Писториуса, который заявил, что Берлину следует осознать опасность военного конфликта с Москвой. Министр призвал Германию готовиться к войне с Россией и подчеркнул, что следует считаться с такой возможностью. Писториус также предположил, что Германии следует вооружаться в ближайшие три-пять лет.

«Германии пора начать думать о своих национальных интересах и благосостоянии своего народа, и отказаться от унизительной роли американского лакея. Германии еще есть что терять. Это само существование Германии», — сказал Константинов.

Константинов напомнил, что немцы нынешним государственным единством обязаны русским. Политик посоветовал ФРГ изучить историю противостояния с Россией, которая разворачивалась не только в XX веке.

На слова Писториуса отреагировали и в Госдуме. Так, депутат Дмитрий Новиков связал заявления немецкой стороны с решением внутренних проблем за счет внешней угрозы.

О возможности войны с Россией заявляли не только в Германии. Например, депутаты парламента Нидерландов Ян Патернотт и Анне-Марийке Подт обратились к министру обороны страны Кайсе Оллонгрен с вопросом о возможности военного конфликта с Россией. Помимо этого, министр обороны Норвегии Эйрик Кристофферсен заявил, что страна должна увеличить расходы на оборону и готовиться к войне с Россией. Он сообщил, что Норвегии придется значительно инвестировать в оборону в течение ближайших трех лет, пока есть окно возможностей.