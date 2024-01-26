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17:27, 26 января 2024Россия

В Минобороны назвали число сдавшихся в плен бойцов ВСУ за неделю

Минобороны: в течение недели в плен российским войскам сдались 35 бойцов ВСУ

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

В течение недели в плен российским военным сдались 35 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Их число назвал официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По его словам, 16 украинцев сдались в плен на краснолиманском направлении специальной военной операции.

Ранее российское военное ведомство раскрыло подробности взятия пол контроль села Веселое в Донецкой народной республике (ДНР). Как рассказали в Минобороны, деморализованные российскими войсками бойцы ВСУ бежали, бросив раненых. Часть украинских военных сложила оружие и сдалась в плен.

В ноябре 2023 года министр обороны Сергей Шойгу заявил, что многие украинские военные осознают бессмысленность попыток прорвать российскую оборону и поэтому сами сдаются в плен. Помимо этого, в октябре глава российского оборонного ведомства сообщил, что захваченные бойцы ВСУ рассказывают о плохом психологическом состоянии в своих подразделениях.

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      Сергей Истомин
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