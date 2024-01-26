Сбитый украинской ракетой российский Ил-76 попал на видео

СКР показал видео с места крушения Ил-76 под Белгородом

Место крушения сбитого украинской ракетой российского военно-транспортного самолета Ил-76 в Белгородской области попало на видео. Запись предоставили «Ленте.ру» в Следственном комитете России (СКР).

На кадрах видны фрагменты воздушного судна и останки людей.

В ходе осмотра места происшествия были найдены бортовые самописцы. Они направлены на расшифровку.

В СКР подтвердили, что воздушное судно подверглось атаке зенитной ракетой с территории Украины. Изъятые с места ЧП фрагменты фюзеляжа отправлены на экспертизу. По факту авиакатастрофы возбуждено уголовное дело о теракте. Следователи ведут допрос свидетелей и очевидцев произошедшего.

24 января в нескольких километрах от села Яблоново потерпел крушение Ил-76. На его борту находились шесть членов экипажа, сотрудники военной полиции и свыше 60 украинских военнопленных. Никто из них не выжил.

