18-летний российский боец MMA умер во время турнира

18-летний российский боец MMA получил травму и умер во время турнира в Кирове

Российский боец смешанного стиля (MMA), имя которого не называется, умер во время турнира в Кирове. Об этом сообщает РИА Новости.

По информации источника, смерть произошла в Центре единоборств «Юность» 26 января. Спортсмен получил черепно-мозговую травму и потерял сознание. Дежурившие на турнире медики оказали ему первую помочь. После этого была вызвана бригада реанимации, однако ей не удалось спасти бойца.

В министерстве спорта Кировской заявили, что спортсмены выступали в соответствующей экипировке. Состояние здоровья погибшего перед началом турнира было удовлетворительным. Представители правоохранительных органов региона начали проверку случившегося.

В марте 2023 года боец MMA Мухаммадали Саидов умер в США от полученной на тренировке травмы. Он получил повреждение во время спарринга, и у него началось кровоизлияние в мозг.