Экс-депутат Рады рассказала о ненависти внуков к русским

Экс-депутат Рады Фарион похвасталась ненавистью внучки к русскоговорящим

Бывший депутат Верховной Рады Ирина Фарион похвасталась ненавистью своих внуков к русским. Этим она поделилась в разговоре с YouTube-каналом PAI.

Политик вспомнила, как ее внучка, пришедшая к ней домой, слушала новости и обратила внимание, что солдат говорит на русском языке. «Она смотрит квадратными глазами, поворачивается ко мне и говорит: "Бабуля, кто это такой? Это москаль?"», — рассказала Фарион. Она призналась, что испытала неловкость, поскольку ей было трудно объяснить, почему украинский солдат говорит по-русски. Экс-депутат также поделилась, что ее внук спит с флагом Украины.

Фарион неоднократно выступала с русофобскими заявлениями. В частности, она критиковала русскоговорящих солдат, обвиняя их в том, что они негативно влияют на ход конфликта с Россией. Кроме того, она также сравнивала русскоязычных украинцев с маргиналами.