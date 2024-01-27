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15:28, 27 января 2024Бывший СССР

Россия уничтожила технику и склады горючего на Украине

МО РФ: российские войска поразили склады горючего и авиасредства поражения ВСУ

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Российские войска уничтожили склады горючего и авиасредства поражения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Кировоградской и Днепропетровской областях. Об этом сообщает Минобороны (МО) РФ.

Также вооруженные силы поразили зенитный ракетный комплекс С-300 в Черкасской области и уничтожили за сутки 28 украинских беспилотников в районах Луганской и Донецкой Народных Республик и Херсонской области, сообщили представители ведомства.

«Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации поражены: зенитный ракетный комплекс С-300 в Черкасской области, склады горючего и авиационных средств поражения в Кировоградской и Днепропетровской областях, живая сила и военная техника ВСУ в 102-х районах», — отметили в Минобороны.

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Ранее в ведомстве заявили об уничтожении минометного расчета и позиций ВСУ на купянском направлении. Об этом рассказал командир артиллерийского взвода российской группировки войск «Запад» с позывным Омск.

За неделю российским военным сдались в плен 35 бойцов Вооруженных сил Украины. По словам официального представителя Минобороны России генерал-лейтенанта Игоря Конашенкова, 16 украинцев сдались в плен на краснолиманском направлении специальной военной операции.

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      Вячеслав Агапов
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