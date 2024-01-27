Шульгинов прокомментировал транзит российского газа через Украину в Европу

Шульгинов: продление транзита газа через территорию Украины в интересах Европы

Министр энергетики РФ Николай Шульгинов считает, что решение о продлении транзита российского газа через Украину в Европу, вероятно, будет найдено. Чиновника цитирует «Интерфакс».

Шульгинов отметил, что продление транзита российского газа через территорию Украины в интересах европейских стран. «Поэтому, наверное, будут какие-то решения согласованы для того, чтобы продолжить транзит. Наверное, с участием, может быть, других посредников», — прокомментировал министр.

Отмечается, что Шульгинов не стал комментировать перспективу продажи газа на границе, так как никаких переговоров по данному вопросу пока нет.

Ранее сообщалось, что Украина отказывается продлевать контракт с Россией на транзит газа в Европу, который заканчивается в конце 2024 года. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что, в случае если договор не будет продлен, все логистические цепочки изменятся.

