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12:41, 27 января 2024Мир

Сийярто высказал противоположные позиции по конфликтам на Украине и в Газе

МИД Венгрии Сийярто указал на ошибки Европы в разрешении конфликта на Украине
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Adriano Machado / Reuters

Европа совершила огромные ошибки в вопросе разрешения конфликта на Украине, в частности, путем его глобализации, а не изоляции. Об этом заявил министр иностранных дел страны Петер Сийярто в интервью The Jerusalem Post.

Глава внешнеполитического ведомства Венгрии указал, что вместо шагов к миру ЕС предпринимает действия, которые «имеют риск эскалации конфликта». По его мнению, для спасения жизней и спасения Украины от полного краха необходимо прекращение огня, начало мирных переговоров, а затем заключение мирного соглашения.

Вместе с этим Сийярто высказал противоположную позицию по ситуации на Ближнем Востоке. Он убежден, что Израиль должен продолжить антитеррористическую операцию в секторе Газа. Притом причины он назвал те же самые — сохранение жизней. Глава МИД объяснил, что в обоих случаях Венгрия не хочет эскалации конфликта, но в Газе для этого «нужно победить ХАМАС». «Я понимаю, что если любой из этих двух конфликтов выйдет за пределы границы другой страны, то он на этом не остановится. Это повлечет за собой участие других», — резюмировал Сийярто.

Ранее МИД России заявил, что США и НАТО не проявляют интереса в справедливом урегулировании конфликта на Украине. В ведомстве подчеркнули, что там не готовы к учету устранению фундаментальных противоречий.

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      Екатерина Улитина
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