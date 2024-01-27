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15:34, 27 января 2024Бывший СССР

Украинскую Раду обвинили в попытке отвлечь внимание от трагедии со сбитым Ил-76

Адвокат Амстердам: активизация запрета УПЦ является попыткой отвлечь внимание

Фото: Clodagh Kilcoyne / Reuters

Активизация Верховной Рады Украины по вопросу запрета Украинской православной церкви (УПЦ) является попыткой отвлечь внимание общественности от трагедии со сбитым Ил-76, на борту которого находились украинские военнослужащие. Об этом заявил адвокат УПЦ Роберт Амстердам в интервью Business Wire.

«Я не могу придумать более отвратительного или предосудительного поступка, чем попытка отвлечь внимание от халатности после такой трагедии», — заявил Амстердам. Он отметил, что активизация работы по принятию во втором чтении законопроекта №8371 о религиозных организациях на Украине является отчаянной «политической уловкой с целью заручиться поддержкой экстремистов».

Амстердам назвал законопроект репрессивным и заявил, что намерен добиваться привлечения его авторов к ответственности на международном уровне. Кроме того, он обвинил власти Украины в ведении «уродливой политики разделения».

Ранее на Украине инициировали законопроект о религиозных организациях, который позволяет запретить работу УПЦ. В Православной церкви Украины заявили, что закон не нарушает права человека, так как представляет форму борьбы за национальную безопасность. США пригрозили Киеву санкциями, если запрет будет одобрен.

Ил-76 разбился в Белгородской области 24 января. На его борту находились шесть членов экипажа, 65 пленных бойцов ВСУ, а также трое сопровождающих.

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      Екатерина Улитина
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