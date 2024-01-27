Умерла актриса сериалов «След» и «Карпов» Вера Молчанова

Актриса Вера Молчанова умерла на 82-м году жизни

На 82-м году жизни умерла российская актриса театра и кино Вера Молчанова. Об этом сообщается на сайте Театра на Покровке.

Представители театра отметили, что Молчанова служила в Театре на Покровке с 1991 года. «Она была одной из первых, кого С.Н. Арцибашев пригласил в свою труппу, одной из самых верных и преданных Покровке актрис», — говорится в сообщении пресс-службы.

Молчанова исполнила роли в сериалах «След», «Карпов-2», «Закрытая школа» и в других телевизионных проектах.

Отмечается, что о дате и месте прощания будет сообщено дополнительно.

22 января ушел из жизни актер, известный по роли в сериале «Улица разбитых фонарей» Александр Саюталин. Ему было 60 лет.