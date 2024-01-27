В США заявили о совещаниях в России по подрыву роли доллара. Что об этом говорят в Кремле?

WP заявила о проведении совещаний в Москве по подрыву роли доллара

В Москве в 2022-2023 годах проходили совещания, на которых могли обсуждать подрыв роли доллара как мировой резервной валюты. Об этом сообщает издание The Washington Post (WP) со ссылкой на внутренние документы Совбеза России, якобы полученные европейской разведкой. В России эти сведения опровергли и сообщили о построении новой системы экономических связей.

Одной из главных задач России назвали создание мирового порядка

В одном из документов, по информации WP, говорится, что конечная цель России состоит в «демонтаже глобальной финансовой системы и власти, которую она дает Вашингтону». Также сообщается, что в другом документе, который якобы был распространен в Кремле минувшим летом, говорится в расширении сотрудничества между Россией и Китаем в нескольких областях.

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Предполагается, что стороны создадут новую финансовую систему и евразийскую цифровую валюту, основанную на альтернативных платежных системах. Источники газеты считают, что укрепление отношений с Китаем и Глобальным Югом позволит России бросить вызов международной финансовой системе.

Как сообщает WP со ссылкой на высокопоставленного европейского чиновника, «русские пытаются построить новый мир», пока Запад надеется на возвращение к старому порядку.

В Кремле опровергли работу над подрывом роли доллара

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал данные газеты. По его словам, Москва работает над созданием альтернатив, а не подрывом роли доллара. Он также добавил, что действия Запада подрывают доверие и без российского вмешательства.

Мы внимательно следим за ситуацией и строим систему экономических нейронов, потому что предыдущая система оказалась ненадежной, ложной и опасной Дмитрий Песков пресс-секретарь президента России

Ранее в январе первый заместитель председателя Центробанка Владимир Чистюхин сообщил, что к Системе передачи финансовых сообщений (СПФС) Банка России, аналогу зарубежного сервиса SWIFT, уже подключились 20 стран.

В начале декабря 2023 года регулятор сообщал, что к СФПС подключены 150 нерезидентов из 16 стран, тогда как годом ранее их было чуть более 100.