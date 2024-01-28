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20:02, 28 января 2024Силовые структуры

Бастрыкин взял на контроль дело о нападении на журналистов «Известий»

Глава СК РФ Бастрыкин взял на контроль дело об избиении журналистов «Известий»

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на контроль расследование уголовного дела об избиении журналистки и оператора «Известий». Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе СК РФ.

Ранее ведомство возбудило дело по части 3 статьи 144 («Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов») УК РФ.

На журналистку Наталию Графчикову напали во время семинара VIP-коуча Инны Тлиашиновой в Подмосковье. Сотрудницу издания выгнали на улицу в одних носках, охранник также оскорблял ее и душил. Позднее у Графчиковой диагностировали множественные ссадины и ушибы. У оператора сломали камеру и отобрали флешку. Инцидент попал на видео.

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      Мария Борисова
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