Силовые структуры
Бастрыкин взял на контроль дело о нападении на журналистов «Известий»
Глава СК РФ Бастрыкин взял на контроль дело об избиении журналистов «Известий»
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на контроль расследование уголовного дела об избиении журналистки и оператора «Известий». Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе СК РФ.
Ранее ведомство возбудило дело по части 3 статьи 144 («Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов») УК РФ.
На журналистку Наталию Графчикову напали во время семинара VIP-коуча Инны Тлиашиновой в Подмосковье. Сотрудницу издания выгнали на улицу в одних носках, охранник также оскорблял ее и душил. Позднее у Графчиковой диагностировали множественные ссадины и ушибы. У оператора сломали камеру и отобрали флешку. Инцидент попал на видео.